Лукашенко закрыл границы с Литвой, Польшей и «усилил» с Украиной

Белорусский президент распорядился закрыть границы Польшей и Литвой, расположенными по соседству. Он принял такое решение из-за угрозы войны.

Как сообщает БЕЛТА, Александр Лукашенко заявил об этом во время неожиданного визита на женский форум «За Беларусь». По словам главы РБ, как Польша, так и Литва, активно поддерживают проходящие в Белоруссии протесты, поэтому он решил «пол-армии поставить под ружье», а также перекрыть госграницу на западе страны. Кроме того, Лукашенко сообщил, что власти возьмут по усиленный контроль границу с Украиной.

«Мы понимаем, что в их (Польши и Литвы — прим.ред) арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну», — заявил президент.

Он также отметил, что он вместе с главой Минобороны и президентом России Владимиром Путиным обсудил защиту общего Союзного государства. Также Лукашенко обратился к гражданам Польши, Литвы и Украины, призывая их остановить «безумных политиков».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Тихановская заявила, что безопасность Лукашенко будет гарантирована в случае мирной передачи власти.