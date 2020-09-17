Американский ураган «Салли» перерос в тропический шторм

На Соединенные Штаты обрушился сильнейший ураган, названный «Салли». Специалисты сообщили, что стихия переросла в тропический шторм.

Ураган Салли образовался в среду в штате Алабама. Специалисты присвоили шторму вторую категорию по пятиступенчатой шкале интенсивности Саффира-Симпсона. По данным американского Национального центра по ураганам, вечером в среду ураган перешел в стадию тропического ливня с максимальной скоростью 55 км/ч. Скорость ветра достигала 40 м/с.

Жертвой шторма в Алабаме стал один человек, но при этом в местной полиции сообщают, что сейчас у них нет окончательных доказательств того, что он умер в результате урагана.

Ураган оставил без света более полумиллиона зданий в штате. Сотни людей пришлось эвакуировать.

Отметим, что «Салли» — это 18-й шторм в Атлантике в этом году, он стал восьмым по величине штормом, обрушившимся на США. Помимо него в Атлантике сейчас бушуют еще три шторма.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бушующий в Финляндии ураган Айла оставил без света десятки тысяч домов.