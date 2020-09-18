Дом российского правительства отремонтируют за 5 млрд рублей

Дом российского правительства отремонтируют за 5 млрд рублей
Дом правительства РФ в Москве. Фото: google.maps

Россия потратит 5,27 млрд рублей на реконструкцию Белого дома, расположенного на Краснопресненской набережной в столице.

Как сообщает РБК, ссылаясь на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на следующий год и плановый период 2022-2023 годов.

В 2022-23-м годах на ремонт Белого дома будут выделены два миллиарда рублей. Объемы финансирования на 2021 год пока не известны.

Правительство пояснило, что финансирование работ в текущем году решили уменьшить на один миллиард рублей из-за переправление средств в резервный фонд правительства из-за затрат на коронавирус и антикризисные меры.

На время работ часть сотрудников будет работать в здании бывшего Народного комиссариата по делам национальностей, которое сейчас принадлежит Минэкономразвития.

Сейчас здание находится в аварийном состоянии: там разрушается кровля, что приводит к большому количеству протечек, износились инженерные системы и оборудование, которые эксплуатируются с 1978 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургскую церковь, где учились водолазы, отреставрируют за 328 млн рублей.

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