Петербургскую церковь, где учились водолазы, отреставрируют за 328 млн рублей

Петербургскую церковь, где учились водолазы, отреставрируют за 328 млн рублей
Церковь Божией Матери Милующей на Васильевском острове. Фото: Baltphoto

В Северной столице продолжается реставрация здания «Церкви Божией Матери Милующей», что на Большом проспекте Васильевского острова. Раньше в церкви работала школа водолазов.

Как сообщает АБН, очередной этап ремонтно-реставрационных работ оценивается в 328 миллионов рублей. Согласно данным сайта госзакупок, на эти деньги в церкви отреставрируют и воссоздадут живопись, а также благоустроят прилегающую территорию.

Церковь Божией Матери Милующей на Васильевском острове. Фото: Baltphoto

Заказчиком работ выступает ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Большую часть средств (305 млн рублей) выделят из бюджета до конца этого года, а оставшиеся 23 млн рублей подрядчик получит уже в 2021 году.

В «Церкви Божией Матери Милующей» должны обустроить освещение, водоснабжение и водоотведение. Также в здании отреставрируют интерьеры, воссоздадут облицовки стен из искусственного мрамора, гранитного цоколя пилонов и ограждений балконов. Работы должны завершить до ноября 2021 года.

Заложенная в 1889 году церковь признана объектом культурного наследия Петербурга. В советское время храм закрыли, а в 30-х годах передали учебному отряду подводного плавания при Галерной гавани. Впоследствии там оборудовали учебную барокамеру и бассейн для тренировки водолазов-спасателей.

Школа водолазов в Церкви Божией Матери Милующей. Фото: Baltphoto

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, кто и когда должен отреставрировать вазу Иенсена в парке Лесотехнической академии.

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Петербургскую церковь, где учились водолазы, отреставрируют за 328 млн рублей