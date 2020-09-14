Gazeta.SPb.ru выяснила, кто и когда должен отреставрировать вазу Иенсена в парке Лесотехнической академии

Gazeta.SPb.ru выяснила, кто должен отреставрировать вазу Иенсена в парке Лесотехнической академии. С вопросами о судьбе этой вазы в редакцию ранее обратились обеспокоенные горожане.

Как сообщили корреспонденту Gazeta.SPb.ru в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, КГИОП обязал Лесотехническую академию отреставрировать парковую вазу Иенсена и отремонтировать ее копию до 2025 года. Соответствующее охранное обязательство в марте этого года было утверждено распоряжением КГИОП. Пока в комитет заявления на выдачу задания по разработке проектной документации на выполнение работ не поступало.

Оригинал вазы сейчас хранится в оранжерее Ботанического сада этого учебного учреждения, а копия установлена перед фасадом здания академии.

Напомним, ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что копия вазы Иенсена, по мнению отдыхающих в парке Лесотехнической академии петербуржцев, разрушается. Так, у белочек, в виде которых оформлены ручки вазы, вместо ушей торчит арматура. Металлический каркас вылезает наружу и у других фигур.

Ранее Gazeta.SPb направляла запрос в Лесотехническую академию, в том числе по поводу вазы Иенсена, но ответа так и не получила.

Напомним, что еще одной болевой точкой парка Лесотехнической академии является дорога в Институтском переулке, которая соединяет Новороссийскую улицу и Лесной проспект. С осени прошлого года там ездят автомобили: трафик представляет угрозу для жизни студентов вуза и других горожан, а выхлопы губительны для редких растений, произрастающих на этой территории.

Однако, по словам зампредседателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александра Кучаева, в целом степень загрязнения атмосферы в парке оценивается как низкая.

Справка КГИОП

Парк, входящий в состав комплекса «Институт Лесной (Академия лесотехническая)» (Институтский пер., д. 5), является объектом культурного наследия федерального значения. Правообладатель — ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

На территории парка расположены научно-исследовательская база университета и Ботанический сад, который содержит уникальный набор редких экзотических интродуцированных растений.

Парк сохраняет свою учебную функцию и является учебным (студенческим) городком, то есть обособленной территорией, принадлежащей учебному заведению. Она включает в себя многофункциональный комплекс различных сооружений, обеспечивающих комфортное обучение и отдых учащихся. Кроме того, парк используется жителями района как место для тихого отдыха и прогулок с детьми.