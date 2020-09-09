Темно, неуютно, негде присесть: петербуржцы жалуются на парк Лесотехнической академии

В редакцию Gazeta.SPb.ru обратились читатели из Выборгского района, которые жалуются на запущенность верхней части парка Лесотехнической академии, примыкающей к Новороссийской улице: фонарей нет, поэтому по вечерам гулять там темно и страшно, скамеек тоже нет, вместо газонов — буйная поросль.

С точки зрения читателей, этому месту не хватает некоторого благоустройства: скамеек, освещения, аккуратных дорожек и газонов. А еще местные жители переживают за деревья.

«Среди деревьев, которые там размножились, в основном клены, причем тонкие. Они такие, потому что им не хватает света. По-хорошему деревья в парке нужно прорядить и высадить новые интересные сорта», — считают читатели Gazeta.SPb.ru.

Также горожане рассказывают, что некоторые декоративные элементы парка разрушаются на глазах. Например, ваза, установленная перед главным корпусом Лесотехнической академии. Согласно данным из открытых источников, это бетонная копия, на которую в 1970-х годах заменили оригинал, выполненный в 1860-х из неполированного гранита скульптором Давидом Иенсеном. Он отреставрирован и хранится в учебном заведении. А его двойник, за который переживают местные жители, превращается в руины. Так, читатели Gazeta.SPb.ru отмечают, что вместо ушей у белочки из головы торчат две арматурины.

Замечания горожан Gazeta.SPb.ru адресовала Санкт-Петербургскому государственному лесотехническому университету им. С.М. Кирова (СПбГЛТУ), который также известен как Лесотехническая академия, но комментариев по этому поводу так и не получила. Также наше издание направило запрос по поводу вазы Иенсена в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Отметим, что парк Лесотехнической академии — это популярное место для отдыха и прогулок, которое также используется для удобного перемещения по району. Здесь находятся несколько прудов, военные захоронения, важные архитектурные объекты вроде водонапорной башни, мемориал в память о дуэли Чернова и Новосильцева, произрастают сотни редких видов растений. Поэтому парк Лесотехнической академии является особо охраняемой природной территорией федерального значения и имеет статус объекта культурного наследия РФ.

С осени прошлого года по дороге, которая проходит через парк Лесотехнической академии, соединяя Новороссийскую улицу и Лесной проспект, ездят автомобили. Местные жители опасаются за выживаемость редких видов растений и бьют тревогу. Вопросом также заинтересовались в Следственном комитете.

«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Главным следственным управлением СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой будут изучены все изложенные в СМИ доводы, установлены причины и условия возникшей ситуации. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Как рассказал корреспонденту Gazeta.SPb.ru заместитель председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Александр Кучаев, можно сказать, что в целом степень загрязнения атмосферы в парке оценивается как низкая. Он отметил, чтопарк Лесотехнической академии находится в окружении нескольких магистралей. Речь, например, о Новороссийской улице, Большом Сампсониевском проспекте и улице Карбышева. На них трафик движения, считает специалист, куда серьезнее, чем в Институтском переулке.

«На улице Карбышева дом №7 — это буквально через дорогу от парка Лесотехнической академии — у нас расположена автоматическая станция мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Всего их 25 по городу, но здесь так совпало, что одна из них находится буквально в 500 метрах от Институтского переулка и по соседству с парком Лесотехнической академии. Мы можем сказать, что в целом степень загрязнения атмосферы оценивается как низкая», — рассказал Александр Кучаев.

Однако дорога, проложенная вплотную в университетским корпусам, может представлять опасность как для студентов вуза, которые часто передвигаются по парку, так и для других горожан, например, мам с колясками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Выборгский районный суд Петербурга обязал Лесотехническую академию выплатить 200 000 рублей за снос оранжереи, находившейся на охраняемой территории. Это произошло еще в 2018 году, когда на месте старинной постройки появилась новая теплица. Учебному заведению также пришлось ответить за скопление мусора и поврежденный газон.