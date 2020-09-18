На КАД легковушка насмерть сбила женщину-пешехода

В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Под колесами авто погибла женщина.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 18 сентября, около 0:10 на 85-м километре кольцевой дороги. По предварительным данным, 50-летний водитель за рулем Subaru Impreza, ехавший от Октябрьской набережной в сторону Колтушского шоссе, сбил женщину-пешехода, которая шла в попутном направлении.

Как сообщили в УГИБДД по городу и Ленобласти, пострадавшая скончалась до приезда медиков скорой помощи. На вид ей было около 35-40 лет.

В настоящее время выясняется личность погибшей, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском проспекте «Лада Ларгус» вылетела на тротуар и сбила двух человек. Информация о состоянии пешеходов не приводилась.