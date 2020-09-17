На Московском проспекте «Лада Ларгус» вылетела на тротуар и сбила двух человек

На Московском проспекте &#171;Лада Ларгус&#187; вылетела на тротуар и сбила двух человек
В ДТП пострадали два пешехода. Фото: pixabay

В Московском районе Петербурга произошла автомобильная авария с участием двух пешеходов. Водитель направил автомобиль на тротуар, чтобы избежать столкновения с другой иномаркой.

Согласно предварительной информации городского управления ГИБДД, это произошло около 17:20 в четверг, 17 сентября, на перекрестке улицы Благодатной и Московского проспекта.

Мужчина за рулем отечественного автомобиля «Лада Ларгус» едва не влетел в иномарку «Тойота» и, чтобы избежать столкновения, направил свою машину в сторону тротуара, где сбил двух пешеходов — 42-летнего мужчину и 35-летнюю женщину. О состоянии пешеходов не сообщается.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заведующей столовой в Петербурге грозит штраф после массового отравления сотрудников «Ленты».

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