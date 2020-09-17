Заведующей столовой в Петербурге грозит штраф после массового отравления сотрудников «Ленты»

В Петербурге отравились более 100 сотрудников "Ленты". Фото: Лента / Вконтакте

В Петербурге отравились более 100 сотрудников "Ленты". Фото: Лента / Вконтакте

В Петербурге суд рассмотрит дело заведующей столовой «Ленты», где отравилось более ста сотрудников. Следствие считает, что она допустила множество нарушений.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уголовное дело в отношении сотрудницы зарегистрировали в Приморском районном суде.

По версии обвинений, заведующая производством допустила множество нарушений – на производстве должным образом не контролировали качество продукции и сроки годности, личная гигиена сотрудников. Не проводилась в полной мере и дезинфекция. Предоставлялось недостоверное меню.

В результате в «Ленте» произошло массовое отравление сотрудников. У них диагностировали острую кишечную инфекцию. Всего заболело 111 сотрудников «Ленты».

Уточняется, что уголовное дело поступило с ходатайством следствия о прекращении дела и назначении судебного штрафа.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что «Лента» запустила новый сервис в Петербурге.