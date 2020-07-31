«Лента» объявила о старте работы нового сервиса в Петербурге

Оценить нововведение смогут также жители Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска и Ульяновска.

Речь идет о сервисе под названием Click & collect. Он связан с заказом и самовывозом товаров из гипермаркетов. Теперь покупатели смогут прямо из дома приобретать продукты, а потом приходить в выбранный магазин и забирать свои покупки. Об говорится в сообщении ритейлера.

Отметим, что оплатить заказ можно будет и непосредственно в самом магазине, в котором покупатель совершил заказ. Для этих целей выделят специальные кассовые зоны. При этом, цены в новом сервисе будут на таком же уровне, что и в самих магазинах. Подобным образом можно будет приобрести до 80% товаров из представленного ассортимента, включая и горячительные напитки.

Организовывать сбор заказов клиентов будут работники гипермаркетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Лента» сменит название при переезде в Россию.