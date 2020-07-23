«Лента» сменит название при переезде в Россию

Акционеры компании «Лента» приняли решение о смене юридического адреса компании с Кипра на Россию. Кроме того, компания намерена изменить свое название.

Как сообщает АБН, ссылаясь на сообщение компании, 22 июля акционеры провели годовое собрание, на котором, в частности, было поддержано решение об удалении компании из реестра регистрационной палаты Кипра и последующий перевод ее официального местонахождения в Россию. Здесь она продолжит существовать в качестве публичного акционерного общества в форме международной компании.

Отмечается, что организационно-правовой статус и корпоративная структура компании сохранятся, а ее деятельность продолжится, но в соответствии с законодательством новой юрисдикции.

Кроме того, «Лента» поменяет свое название с нынешнего «Лента ПиЭлСи» (Lenta PLC) на Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) «Лента».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сеть гипермаркетов «Лента» сменит кипрский юридический адрес на российский.