«Лента» сменит название при переезде в Россию

&#171;Лента&#187; сменит название при переезде в Россию
Гипермаркет "Лента". Фото: Google Maps

Акционеры компании «Лента» приняли решение о смене юридического адреса компании с Кипра на Россию. Кроме того, компания намерена изменить свое название.

Как сообщает АБН, ссылаясь на сообщение компании, 22 июля акционеры провели годовое собрание, на котором, в частности, было поддержано решение об удалении компании из реестра регистрационной палаты Кипра и последующий перевод ее официального местонахождения в Россию. Здесь она продолжит существовать в качестве публичного акционерного общества в форме международной компании.

Отмечается, что организационно-правовой статус и корпоративная структура компании сохранятся, а ее деятельность продолжится, но в соответствии с законодательством новой юрисдикции.

Кроме того, «Лента» поменяет свое название с нынешнего «Лента ПиЭлСи» (Lenta PLC) на Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) «Лента».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сеть гипермаркетов «Лента» сменит кипрский юридический адрес на российский.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Компания лента


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На торгах по благоустройству в Петербурге выявили картель
«Лента» сменит название при переезде в Россию
Сквер на Васильевском назвали в честь полярного капитана Юрия Кучиева
Мишустин рассказал, что не знает, как подхватил коронавирус
Массовое тестирование на антитела к COVID-19 проведут в Ленобласти
Легковушка попыталась протиснуться между фурой и микроавтобусом на ...
В Петербурге задержали одного из автоподставщиков, которые развели ...
Микроавтобус перевернулся после столкновения с кроссовером на Народной