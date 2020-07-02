Сеть гипермаркетов «Лента» сменит кипрский юридический адрес на российский

Проведение данной процедуры намерены обсудить уже 22 июля. Для этого будет организовано внеочередное годовое собрание акционеров.

Акционеры обсудят редомициляцию — процесс замены юридического адреса офшорной компании с одной юрисдикцию на другую. При этом, в реализации данной процедуры неизменным остается организационно-правовой статус компании, а также ее корпоративная структура.

После того, как редомициляция оказывается проведена, юридическое лицо исчезает с места старой регистрации и продолжает работу уже по месту новой регистрации в другой стране, согласно ее законодательству.

Сама процедура будет проведена согласно российским законам, принятым летом 2018 года. Ими был установлен правовой режим, позволяющий иностранным компаниям работать в России. Так что, если все пройдет успешно, «Лента» овладеет статусом «международной компании» в соответствии с законами РФ. Об этом сообщает АБН.

Почему принято решение о проведении данной процедуры — неизвестно. Можно предположить, что в компании хотят сменить налоговое законодательство или выйти на новые рынки капитала. Помимо этого, могут быть массы других причин.

Примечательно, что «Лента» совсем недавно поменяла юрисдикцию. До Кипра были Британские Виргинские острова.

Не исключено, что процедура могла быть инициирована в связи с предложениями президента России Владимира Путина установить налог на вывод дивидендов в офшоры. Размер налога составляет 15%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Лента» будет доставлять продукты по Петербургу.