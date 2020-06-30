«Лента» будет доставлять продукты по Петербургу

"Лента" сначала будет развозить продукты по Невскому району. Фото: lenta.com

"Лента" сначала будет развозить продукты по Невскому району. Фото: lenta.com

Эксперты при этом отмечают, что заработать на доставке в городе получится далеко не у всех.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Обо всем сообщает АБН. Компания «Севергрупп» Алексея Мордашова, которой принадлежит сеть «Лента», объявила о выходе на петербургский рынок доставки продуктов. Покупатели смогут оформить заказ благодаря приложению «Ленточка». Отмечается, что петербуржцы смогут получить свои товары в течение 30 минут. Сначала услуга будет доступна для жителей Невского района, но через пару месяцев зону покрытия расширят.

Эксперты отмечают, что перспективы у онлайн-доставки продуктов существуют, ведь многим потребителям не хочется идти даже до магазина.

«Людям удобно заказывать продукты, особенно долгого срока хранения, которые упаковываются заводом-изготовителем»,

— отмечает независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.

При этом ретейлеры идут на риск, когда задумываются о доставке продуктов – она далеко не всегда может быть выгодной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что агрохолдинг «Выборжец» открывает доставку овощей по Петербургу и Ленобласти.