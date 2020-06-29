Агрохолдинг «Выборжец» открывает доставку овощей по Петербургу и Ленобласти

Агрохолдинг &#171;Выборжец&#187; открывает доставку овощей по Петербургу и Ленобласти
Доставлять свежие продукты будут по всему Петербургу, а также в Мурино, Кудрово и Всеволожск. Фото: pixabay.com

Для жителей Петербурга и нескольких городов Ленинградской области станет доступен новый сервис по доставке свежих овощей и зелени. О планах по запуску доставки рассказал агрохолдинг «Выборжец».

Представители компании отмечают, что из-за сложностей с логистикой продукция агрохолдингов попадает к покупателям лишь на 3-5 день после сбора, через цепочки ритейлеров оказавшись на полках супермаркетов. Поэтому «Выборжец» решил не лишать клиентов доступа к свежим овощам и зелени, запустив доставку.

Продукты будут доступны к заказу уже спустя 2-3 часа после сбора. Оформить доставку можно на сайте агрохолдинга, с 8 до 20 часов. Минимальная сумма покупки — 2 тысячи рублей, доставка осуществляется бесплатно. При этом оплатить заказ можно как банковской картой, так и наличными. Помимо петербуржец, воспользоваться сервисом могут жители Мурино, Кудрово и Всеволожска.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у россиян возникли сложности с получением посылок из-за границы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
агрохолдинг выборжец доставка продуктов ленобласть санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный передаст часть полномочий по благоустройству районным администрациям
Суд отложил заседание по делу историка Соколова на 6 июля из-за нерешенного ...
Мишустин подписал новые правила получения льготного автокредита
В Петербурге будут судить предпринимателя, задолжавшего 21 млн рублей налогов
Безработица в России с апреля выросла в 3,5 раза
Агрохолдинг «Выборжец» открывает доставку овощей по Петербургу и ...
В Петербурге будут судить группу наркосбытчиков, распространявших ...
Петербург приобрел 10 квартир для детей-сирот за 30 миллионов рублей