Агрохолдинг «Выборжец» открывает доставку овощей по Петербургу и Ленобласти

Доставлять свежие продукты будут по всему Петербургу, а также в Мурино, Кудрово и Всеволожск. Фото: pixabay.com

Доставлять свежие продукты будут по всему Петербургу, а также в Мурино, Кудрово и Всеволожск. Фото: pixabay.com

Для жителей Петербурга и нескольких городов Ленинградской области станет доступен новый сервис по доставке свежих овощей и зелени. О планах по запуску доставки рассказал агрохолдинг «Выборжец».

Представители компании отмечают, что из-за сложностей с логистикой продукция агрохолдингов попадает к покупателям лишь на 3-5 день после сбора, через цепочки ритейлеров оказавшись на полках супермаркетов. Поэтому «Выборжец» решил не лишать клиентов доступа к свежим овощам и зелени, запустив доставку.

Продукты будут доступны к заказу уже спустя 2-3 часа после сбора. Оформить доставку можно на сайте агрохолдинга, с 8 до 20 часов. Минимальная сумма покупки — 2 тысячи рублей, доставка осуществляется бесплатно. При этом оплатить заказ можно как банковской картой, так и наличными. Помимо петербуржец, воспользоваться сервисом могут жители Мурино, Кудрово и Всеволожска.

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