В России начались проблемы с доставкой посылок из иностранных интернет-магазинов

Документ ограничивает количество посылок, которые можно указать в пассажирской декларации экспресс грузов. Фото: Pixabay

Документ ограничивает количество посылок, которые можно указать в пассажирской декларации экспресс грузов. Фото: Pixabay

В мае люди начали жаловаться на задержку доставки посылок из-за рубежа. Логистические компании объяснили это введением новых таможенных правил для оформления бумаг.

Некоторые потребители не могут получить заказы с 18 мая, следует из комментариев на официальной странице компании Boxberry в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщил РБК, таможня дольше обычного обрабатывает международные посылки из-за вступления в силу новых правил, в частности, приказа Федеральной таможенной службы под номером 112.

Представитель компании DPD в России Сергей Денисов заявил, что задержки в отправке отправлений может коснуться 90% от всех зарубежных посылок, которыми занимается компания.

По данным СДЭК, посылки задерживаются на таможне на один-два дня. Российский офис DHL Express «не наблюдает массовых проблем с посылками».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открылись непродовольственные магазины.