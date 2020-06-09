В Петербурге открылись непродовольственные магазины

В Петербурге постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, так как экономика должна восстанавливаться после простоя. В ближайшее время будет озвучен перечень шагов по возвращению к прежнему образу жизни.

При этом жителям Петербурга следует помнить, что снятие ограничений это не повод снимать маски в общественных местах и игнорировать меры предосторожности в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Нужно соблюдать осторожность.

Напомним, с 8 июня в Петербурге вернулись к работе непродовольственные магазины. Ситуация с коронавирусом в городе остается напряженной, поэтому владельцам магазинов необходимо будет продолжать соблюдать осторожность и обеспечить сотрудников средствами защиты.

В Петербурге за сутки выявлено 318 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки в России зафиксирован 8 595 новых случая заражения в 83 российских регионах и 171 смертельный случай Всего в стране сейчас 485 253 зараженных, 6 142 погибших, выздоровело 242 397 человек. Петербург находится на третьем месте по числу выявленных зараженных за сутки.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 7 214 495 человек. Скончались 409 033 человек, при этом 3 551 699 выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 9 июня в Москве отменяются режим пропусков и правила прогулок по графику. Об этом накануне заявил мэр столицы Сергей Собянин. Со вторника в Москве перестает действовать режим цифровых пропусков для передвижения на транспорте, а жители смогут свободно передвигаться по городу.