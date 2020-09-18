На Парашютной произошла ночная погоня, двое смогли убежать

В Северной столице Петербурга правоохранители устроили погоню за нарушителями. О произошедшем рассказали очевидцы.

Дорожный инцидент случился в ночь на пятницу, 18 сентября, на севере города. Подробности ночного заезда опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам пользователей, стражи порядка гнались за Hyundai Solaris по Парашютной улице. У дома №8 машина сбила знак и врезалась в дерево. Затем произошла драка с сотрудниками ГИБДД, два человека смогли сбежать.

Судя по опубликованным кадрам, несколько человек задержано. Официальных данных о произошедшем не поступало.

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