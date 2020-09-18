В Ленинградском зоопарке среди ночи вспыхнул деревянный вольер

В Ленинградском зоопарке ранним утром произошел пожар. Загорелся деревянный вольер, животных в нем не было.

Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 00:18. Возгорание случилось в Петроградском районе по адресу: Александровский парк, дом № 1. К месту происшествия были направлены 20 сотрудников на пяти спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на территории СПб ГУП «Ленинградский зоологический парк» загорелся деревянный вольер на площади 12 «квадратов».

К 1:52 спасателям удалось ликвидировать пламя. Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре в Колпинской воспитательной колонии. Огонь удалось потушить до приезда спасателей.