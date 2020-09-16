В Колпинской воспитательной колонии потушили пожар до приезда МЧС

В Колпинской воспитательной колонии произошел пожар. К месту происшествия прибыли экстренные службы.

Возгорание произошло поздним вечером в среду, 16 сентября, в доме №49 на Севастьянова. Фотографии с места происшествия опубликовала Объединенная пресс-служба судом города.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ, прибывшие спасатели выяснили, что в пустом здании общежития на третьем этаже произошел пожар площадью 1 квадратный метр. Однако пламя удалось потушить до приезда огнеборцев.

Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне пожара суд обязал руководство колонии привести в порядок систему пожарной сигнализации.