В Колпино горит воспитательная колония

В Колпино горит воспитательная колония
Из окон валит черный дым. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

На территории Колпинского района Петербурга произошел пожар в воспитательной колонии. Вчера суд обязал ее руководство привести в порядок систему пожарной сигнализации.

Инцидент произошел вечером в среду, 16 сентября. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, накануне суд удовлетворил исковое заявление Ленинградского прокурора по надзору за соблюдением законов об обязании устранить нарушения в части исполнения требований пожарной безопасности.

Судья обязал ответчика в течение года устранить нарушения выявленные нарушения, но уже на следующий день в здании колонии произошел пожар. На опубликованных кадрах видно, что из окон валит черный дым. К месту происшествия уже прибыли спасатели.

Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино автомобиль сбил мотоциклиста.

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