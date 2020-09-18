В США умер автор книги «Форрест Гамп»

В США умер автор книги &#171;Форрест Гамп&#187;
Причина смерти не сообщается. Фото: Pixabay

В Соединенных Штатах умер автор книги «Форрест Гамп» Уинстон Грум. Об этом сообщила мэр города Фэрхоп в штате Алабама Кэрин Уилсон в своем Facebook.

Грум скончался в возрасте 77 лет. Его не стало в пятницу, 18 сентября. Причины смерти и дата прощания будут названы позднее.

Напомним, экранизация «Форреста Гампа» была удостоена шести премий «Оскар», а также получила три премии «Золотой глобус». Книга стала самой популярной работой автора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о кончине оператора фильма «Приключения Шерлока Холмса» Анатолия Лапшова. Он скончался в возрасте 71 года. В последние годы Лапшов преподавал в Высшей школе режиссеров и сценаристов.

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