Скончался оператор фильма «Приключения Шерлока Холмса» Анатолий Лапшов

В возрасте 71 года скончался известный советский и российский кинооператор «Ленфильма» Анатолий Лапшов. В последние годы он преподавал в Высшей школе режиссеров и сценаристов.

Об этом сообщает пресс-служба ВШРиС. Лапшов ушел из жизни в ночь со 2 на 3 сентября. Причина его смерти не сообщается.

В числе его работ такие шедевры, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Господин оформитель», «Окно в Париж», «Единожды солгав» и многие другие.

Дата и место прощания с киноператором станут известны позже.

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