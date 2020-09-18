Сонный водитель Volkswagen протаранил отбойник на «Коле»

Сонный водитель Volkswagen протаранил отбойник на &#171;Коле&#187;
Передняя часть машины превратилась в груду металла. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Ленобласти водитель микроавтобуса заснул за рулем и оказался на отбойнике. Передняя часть машины превратилась в груду металла.

Авария случилась сегодня, 18 сентября, на 68 километре Мурманского шоссе. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель микроавтобуса Volkswagen заснул за рулем, в результате чего влетел в отбойник. На кадрах видно, транспортное средство сильно пострадало. Машина буквально «зависла» на разделительном ограждении.

В аварии никто не погиб, о пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фура и легковушка собрали утром трехкилометровую пробку на Петрозаводском шоссе.

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"Кола" дтп происшествия


 

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