Фура и легковушка собрали трехкилометровую пробку на Петрозаводском шоссе

Фура и легковушка собрали трехкилометровую пробку на Петрозаводском шоссе
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На Петрозаводском шоссе не смогли разъехаться фура и легковой автомобиль. Движение в районе места ДТП затруднено.

Авария случилась сегодня, 18 сентября, на участке в сторону Ленобласти. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Заняли полосу, пробке быть», — написал автор записи.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на указанном участке образовалась трехкилометровая пробка. Официальной информации о случившемся не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фургон вылетел на тротуар и перевернулся после встречи с фурой на Краснопутиловской.

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