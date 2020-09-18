Фургон вылетел на тротуар и перевернулся после встречи с фурой на Краснопутиловской

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с перевертышем. К месту аварии оперативно прибыли спецслужбы.

Дорожный инцидент случился поздним вечером в четверг, 17 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Ford Transit на боку. По ходу не разошелся с фурой, снес светофор», — написал пользователь.

Официальной информации о причинах столкновения не поступало. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Парашютной улице произошла ночная погоня, двое смогли убежать.