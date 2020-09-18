Благодаря содействию прокуратуры, на Ленинском проспекте появятся пешеходные перила

Благодаря содействию прокуратуры, на Ленинском проспекте появятся пешеходные перила
Пешеходный переход сделают более безопасным с помощью ограждений. Фото: pixabay.com

Суд обязал комитет по благоустройству установить пешеходные ограждения на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Героев после обращения прокуратуры.

В пятницу, 18 сентября, стало известно, что прокуратура Красносельского района обратилась с иском в суд. Надзорное ведомство потребовало, исходя из интересов петербуржцев, обязать комитет по благоустройству установить пешеходные перила на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев. В качестве аргумента была приведена информация о различных ДТП, которые с опасной частотой происходят на данном участке. Отмечается, что авариям как раз таки способствует отсутствие защитных перильных ограждений в зоне пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Суд встал на сторону прокуратуры и обязал Комблаг выполнить поставленные требования в полном объеме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что между набережной Карповки и улицей Рентгена появится пешеходная зона.

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