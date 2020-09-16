Между набережной Карповки и улицей Рентгена появится пешеходная зона

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в планах властей — превратить проход между набережной реки Карповки и улицей Рентгена в общественное пространство.

На данный момент на территории площадью около 2 тысяч квадратных метров располагаются склады предприятия «Петербургтеплоэнерго». Градоначальник предложил перенести склад в другое место, а на освободившемся пространстве организовать пешеходную зону.

Кроме того, глава Северной столицы поручил продолжить распространение программы «Умный домофон» в Петроградском районе города. Эта система позволяет жильцам дома увидеть, кто звонит в домофон, и открывать двери в подъезд через приложение в смартфоне. На сегодняшний день «умные домофоны» установлены в 1100 парадных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сквер имени Александра Володина рядом с набережной реки Смоленки планируют благоустроить.