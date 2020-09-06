Сквер Александра Володина на Васильевском планируют облагородить

Безымянному скверу присвоили имя Александра Володина - драматурга и сценариста, который, в частности, написал пьесу "Осенний марафон". Съемки одноименного фильма проходили, в том числе, на месте будущей парковой зоны. Фото: https://vk.com/vonews

Безымянному скверу присвоили имя Александра Володина - драматурга и сценариста, который, в частности, написал пьесу "Осенний марафон". Съемки одноименного фильма проходили, в том числе, на месте будущей парковой зоны. Фото: https://vk.com/vonews

Устье реки Смоленки планируют превратить в единое парковое пространство. Проект благоустройства сквера имени Александра Володина готов к реализации.

Об этом в воскресенье, 6 сентября, сообщили в официальной группе администрации Василеостровского района во «Вконтакте». Планируется, что для отдыхающих поставят скамейки с видом на Финский залив и устье реки Смоленки, а пространство сквера с помощью зеленых насаждений разделят на камерные зоны.

Кроме того, пространство украсят более 350 деревьев и почти 3,5 тысячи кустарников. Проектные решения «Линейного парка» вдоль Морской набережной разработаны СПб ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр генерального плана Санкт-Петербурга».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пяти городам Ленинградской области выделили 300 миллионов рублей на благоустройство.