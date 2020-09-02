Пять городов Ленобласти получат 300 млн рублей на благоустройство

Реализацию проектов по благоустройству в пяти городах Ленинградской области проспонсируют из федерального бюджета. Речь идет о городах, выигравших Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной среды.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24«, итоги конкурса были подведены в среду, 2 сентября. В рамках конкурса на территории всех российских регионов реализуют 160 проектов.

Среди городов Ленобласти, получивших субсидии, оказались: Кириши, Волхов, Ивангород, Новая Ладога, Сясьстрой. Этим городам выделят 300 млн рублей из федерального бюджета на осуществление проектов.

Зампред правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ заявил, что эта победа стала большим достижением для региона. Победа пяти городов на федеральном уровне говорит о высоком качестве проектов.

Так, в Киришах в рамках проекта благоустроят парк «Прибрежный», расположенный на берегу реки Волхов. В Волхове приведут в порядок парадную часть центральной площади, где будут устраивать мероприятия для горожан.

В Ивангорода воплотят проект квартала Парусинка, застроенного еще в 19-м веке в стилистике северной Европы. В Новой Ладоге проведут работы у проспекта Карла Маркса за Староладожским каналом.

В Сясьстрое благоустроят городской парк и пляж «Сосновый бор» на берегу реки Сясь.

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