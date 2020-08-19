В Петербурге благоустроили территорию школы им. Грота для слабовидящих детей

В Петербурге благоустроили территорию школы им. Грота для слабовидящих детей
Площадка поможет детям лучше понимать окружающий мир. Фото: Смольный

Здание полностью готово к новому учебному году, который начнется 1 сентября.

Территорию школы-интернета №1 имени К.К. Грота подготовили ко Дню знаний. Об этом сообщили в Смольном.

Проверить результат проделанных работ приезжали руководители Комитета по благоустройству и администрации Красногвардейского района. Они убедились, что сделано все, чтобы детям было комфортно ходить в учреждение. Так, у слабовидящих учеников появилась сенсорная площадка под открытым небом, которая поможет им адаптироваться к реальной городской среде. Всего на территории разместили несколько зон, призванные научить детей ориентироваться в пространстве и взаимодействовать с окружающим миром.

Отмечается, что в 2020 году в школу-интернат им. Грота примут более 370 детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Петербурга поучаствуют в процессе выбора мест для благоустройства. В общей сложности, в 2020 году подготовят к дальнейшей реализации в 2021 году 48 проектов по благоустройству. В текущем году облагородят 12 общественных пространств и 208 дворов.

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В Петербурге благоустроили территорию школы им. Грота для слабовидящих детей