Набиуллина рассказала, что влияет на ставки по кредитам

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о ключевых факторах, которые влияют на ставки по кредитам. Одним из них оказался рост кредитных рисков для банков.

Как пояснила Набиуллина в ходе онлайн-конференции, сейчас банки не склонны к тому, чтобы снижать ставки по кредитам. С другой стороны, отметила она, снижению ставок могут способствовать мощные программы поддержки. Речь идет, в том числе о таких сегментах как ипотека и малый и средний бизнес.

Отметим, что в пятницу, 18 сентября, Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых после четырех раундов ее снижения в этом году.

Как писала ранее gazeta.spb.ru, Набиуллина оценили идею раздавать россиянам деньги «просто так». В этом, по ее словам, «пока нет необходимости».