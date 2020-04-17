Набиуллина оценили идею раздавать россиянам деньги просто так

Набиуллина оценили идею раздавать россиянам деньги просто так
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.Фото: пресс-служба Банка России

В раздаче гражданам России денег просто так пока нет необходимости. Такое заявление сделала глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Обо всем стало известно сегодня, 17 апреля. В ходе онлайн-пресс-конференции, которая проводится еженедельно, она рассказала, что раздача гражданам «вертолетных денег», то есть просто так, не является одним из способов преодоления сложившейся ситуации в стране.

Как сообщила пресс-служба ЦБ РФ, Набиуллина добавила, что у властей страны в настоящее время есть и другие инструменты поддержки населения.

Она призвала не путать раздачу средств с необходимой адресной социальной помощью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам разрешили пользоваться картами с истекшим сроком действия до начала июля текущего года.

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