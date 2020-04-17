Россиянам разрешили пользоваться картами с истекшим сроком действия

Картами с истекшим сроком будут действительны до 1 июля. Фото: pixabay

Картами с истекшим сроком будут действительны до 1 июля. Фото: pixabay

Истекшие банковские карты будут действительны вплоть до начала июля текущего года. Такое заявление сделал глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Обо всем стало известно в пятницу, 17 апреля. В ходе онлайн пресс-конференции она рассказала, что обладатели дебетовых и кредитных карт, у которых истек срок действия, могут ими пользоваться без перевыпуска.

Как сообщал ТАСС, российские банки будут совершать больше операций без личного присутствия клиентов в связи с ситуацией по коронавирусу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работающие пенсионеры получат больничные в конце апреля из-за введенных ограничений в связи с угрозой распространения нового нового вируса Covid-19. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.