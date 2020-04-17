Работающие пенсионеры получат больничные с 20 по 30 апреля

Работающие пенсионеры получат больничные с 20 по 30 апреля
Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы. Фото: pixabay

Всем работающим пенсионерам в России оформят больничные из-за продления режима самоизоляции.

Электронные больничные листы оформят работающим гражданам, чей возраст больше 65 лет. Действовать они будут с 20 по 30 апреля из-за введенных ограничений в связи с угрозой распространения нового вируса Covid-19. Необходимые документы получат от Фонда социального страхования и от граждан ничего не требуется.

Как сообщает Минтруда, электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге готовятся к введению пропускного режима. Выдавать разрешения на передвижение в транспорте будут по заявкам. Нет номера проездного в базе метрополитена – пассажир воспользоваться подземкой не сможет.

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