Петербург готовится к введению пропускного режима из-за коронавируса

Перед поездкой в метро пассажиру надо будет указать свой номер электронного проездного. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Перед поездкой в метро пассажиру надо будет указать свой номер электронного проездного. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге могут ввести пропускной режим, аналогичный московскому, уже на следующей неделе.

Обо всем стало известно в пятницу, 17 апреля. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в частности, перед поездкой в метро пассажиру надо будет указать свой номер электронного проездного. Нет номера проездного в базе метрополитена – пассажир воспользоваться подземкой не сможет.

Выдавать разрешения будут по заявкам. После ее составления пропуск придет на электронную почту без проверки данных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пропускной режим вводят и в Саратовской области. Соответствующие меры принимаются в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Обеспечить жителей региона пропусками должны работодатели, чье производство не приостановлено из-за пандемии.