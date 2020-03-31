В Саратовской области из-за коронавируса вводят пропускной режим

Аналогичные меры могут в любой момент ввести и в других городах. Фото: pixabay.com

Аналогичные меры могут в любой момент ввести и в других городах. Фото: pixabay.com

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти Саратовской области пошли на чрезвычайные меры: со 2 апреля в регионе вводят пропускной режим.

Во вторник, 31 марта, соответствующее распоряжение заверил своей подписью глава правительства Саратовской области Александр Стрелюхин. Пропуска будут выдаваться людям, которые ходят на работу, несмотря на карантин. Обеспечить жителей региона пропусками должны работодатели, чье производство не приостановлено из-за пандемии.

Пропуск, который нужно обязательно утвердить в районной администрации, будет действителен при предъявлении паспорта или другого документа, подтверждающего личность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге Александровскую больницу закрыли на карантин из-за смерти пациента с подтвержденным коронавирусом.