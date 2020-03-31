Александровскую больницу закрыли на карантин

Александровскую больницу закрыли на карантин
Ограничения будут действовать до 11 апреля. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Александровскую больницу, одно из крупнейших медицинских учреждений Северной столицы, закрыли на карантин по приказу главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой.

Об этом стало известно во вторник, 31 марта. В ближайшие десять дней, до 11 апреля, ни выписывать, ни принимать новых пациентов Александровская больница не сможет. Как пишет издание «Доктор Питер», это связано с тем, что второй умерший в Петербурге человек с подтвержденным коронавирусом скончался именно в этом медицинском учреждении.

Часть сотрудников больницы также отправлены домой, те, кто останется внутри — не покинут стен здания до 11 апреля. Учреждение закрыто на вход и выход.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что князь Монако Альбер II, у которого 19 марта диагностировали коронавирусную инфекцию, успешно излечился.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александровская больница карантин коронавирус санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Певица Алекса рассталась с женихом и бросила бизнес
В Финляндии выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
От коронавируса скончался актер «Звездных войн» Эндрю Джек
В Петербурге увеличилось число лабораторий, где тестируют на коронавирус
Влажный воздух может помочь победить коронавирус
Певица Жасмин переболела коронавирусом
В Саратовской области из-за коронавируса вводят пропускной режим
Александровскую больницу закрыли на карантин