Александровскую больницу закрыли на карантин

Александровскую больницу, одно из крупнейших медицинских учреждений Северной столицы, закрыли на карантин по приказу главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой.

Об этом стало известно во вторник, 31 марта. В ближайшие десять дней, до 11 апреля, ни выписывать, ни принимать новых пациентов Александровская больница не сможет. Как пишет издание «Доктор Питер», это связано с тем, что второй умерший в Петербурге человек с подтвержденным коронавирусом скончался именно в этом медицинском учреждении.

Часть сотрудников больницы также отправлены домой, те, кто останется внутри — не покинут стен здания до 11 апреля. Учреждение закрыто на вход и выход.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что князь Монако Альбер II, у которого 19 марта диагностировали коронавирусную инфекцию, успешно излечился.