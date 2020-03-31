Князь Монако выздоровел от коронавируса

Болезнь у Альбера II была выявлена 19 марта.

Радостную новость сообщили представители дворцового ведомства на своей личной странице в Facebook. Было отмечено, что болезнь миновала, а самочувствие князя уже нормализовалось.

Альбер II и дальше намерен оставаться в самоизоляции, но в ней он, наконец-то сможет находиться вместе со своей семьей.

Примечательно, что именно Альбер II стал первым из глав государств в мире, которого поразил коронавирус. Чуть позднее COVID-19 был диагностирован в Великобритании у принца Чарльза, но вчера, 30 марта, было официально объявлено, что он здоров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, кто мог заразить принца Чарльза коронавирусом. Виновником мог стать князь Альбер II. Сообщалось, что они оба присутствовали на благотворительной конференции в Лондоне.