Стало известно, кто мог заразить принца Чарльза коронавирусом

Стало известно, кто мог заразить принца Чарльза коронавирусом
Принц Чарльз. Фото: princeofwales.gov.uk

Князь Монако Альбер II мог стать виновником заражение наследника британского престола принца Уэльского Чарльза.

Как сообщает агентство Reuters, де недели назад, 10 марта, 71-летний принц Чарльз встречался с сыном Грейс Келли на благотворительной конференции в столице Великобритании. После встречи князь Монако сдал анализы на новый тип коронавируса, которые подтвердили наличие у 62-летнего правителя заболевание. Тем не менее, по данным издания, его состояние стабильно.

Накануне резиденция королевской семьи Кларен-хаус заявила, что принц Чарльз инфицирован коронавирусом. Его болезнь протекает в легкой форме.

Сейчас принц самоизолировался в Шотландии. У его супруги, герцогини Корнуолла Камиллы, наличие заболевания не подтвердили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что друг Лещенко рассказал, где певец заразился коронавирусом.

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