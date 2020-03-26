Стало известно, кто мог заразить принца Чарльза коронавирусом

Князь Монако Альбер II мог стать виновником заражение наследника британского престола принца Уэльского Чарльза.
Как сообщает агентство Reuters, де недели назад, 10 марта, 71-летний принц Чарльз встречался с сыном Грейс Келли на благотворительной конференции в столице Великобритании. После встречи князь Монако сдал анализы на новый тип коронавируса, которые подтвердили наличие у 62-летнего правителя заболевание. Тем не менее, по данным издания, его состояние стабильно.
Накануне резиденция королевской семьи Кларен-хаус заявила, что принц Чарльз инфицирован коронавирусом. Его болезнь протекает в легкой форме.
Сейчас принц самоизолировался в Шотландии. У его супруги, герцогини Корнуолла Камиллы, наличие заболевания не подтвердили.
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