Друг Лещенко рассказал, где певец заразился коронавирусом

Артист недавно вернулся с гастролей в Америке и Канаде.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем сообщает Teleprogramma.pro. Друг Льва Лещенко заявил, что недавно артист вернулся из гастролей. У него был прямой рейс до Москвы, но из-за погодных условий самолету пришлось сесть в Марселе. Предположительно, именно там Лещенко подхватил коронавирус – по прилету певец уже жаловался на плохое самочувствие.

Поклонники надеются, что их любимый артист в скором времени выздоровеет. Сейчас в лечении также нуждается супруга Лещенко. Напоминаем, что певцу уже 78 лет, а в таком возрасте организму сложнее сопротивляться с инфекцией.

Напоминаем, что пока официально диагноз подтвержден не был. Директор Левщенко никак не комментирует слухи.

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