В петербургские больницы перестанут класть людей без надобности

Госпитализировать будут тех, кто никак не может обойтись без помощи врачей.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем сообщила главный государственный врач по Петербургу Наталья Башкетова, которая уже подписала новое постановление о коронавирусе. Теперь в больницы города будут класть только тех пациентов, чьи заболевания включены в перечень социально значимы, а также тех, кто представляет опасность для окружающих. В случае, если человеку после лечения дома станет хуже, его госпитализируют и будут оказывать помощь, несмотря ни на что.

Отмечается, что отменены все походы в больницы в плановом порядке. Стоматологи будут принимать только в том случае, если у пациента острая боль.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 100 тыс. петербуржцев могут остаться без работы. Всему виной — коронавиурс, который закрывает все общественные места.