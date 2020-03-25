Более 100 тыс. петербуржцев могут остаться без работы

Всему виной- коронавиурс, который закрывает все общественные места.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем сообщает РБК, ссылаясь на данные SuperJob. Коронавирус, убеждены специалисты, может оставить без работы более ста тысяч петербуржцев. Уже сейчас многие из них ищут себе новое место работы, так как людям нужно зарабатывать деньги. Некоторые сайты отмечают увеличение количества резюме и уменьшение количества вакансий.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин призвал сделать следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат. Он также хочет перенести дату голосования по поправкам в Конституцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стоматологии Петербурга могут приостановить работу. На время ограничения будут отложены плановые приемы и консультации стоматологов. Пациенты, которым требуется экстренная помощь, услуги окажут дежурные врачи.