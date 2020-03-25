Стоматологии Петербурга могут приостановить работу

Стоматологии Петербурга могут приостановить работу
Стоматологи могут временно закрыться из-за коронавируса. Фото: unsplash.com

Стоматологические клиники Петербурга могут прекратить работу в ближайшее время. Причиной этого стали меры против распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующие изменения могут быть отражены в новом распоряжении главного врача Санкт-Петербурга. Опубликовано оно будет в скором времени, пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре.

На время ограничения будут отложены плановые приемы и консультации стоматологов. Пациенты, которым требуется экстренная помощь, услуги окажут дежурные врачи.

Официально информация пока не подтверждена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 26 марта по 30 апреля прекращают работу фуд-корты, спортзалы и бассейны. Меры приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа. Ограничения также вводятс на развлекательные мероприятия в торговых центрах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
карантин коронавирус новости спб стоматология
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин обратиться к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом
ДТП с тремя машинами затруднило движение по Советскому проспекту
Президент КХЛ прокомментировал решение о досрочном завершении сезона
В Петербурге парки закрывают на просушку
Врач раскрыл «особый» механизм заражения коронавирусом
Петербуржец с коронавирусом попал в реанимацию
РЖД отменяет поезда из-за коронавируса
Песков прокомментировал возможность переноса голосования по Конституции