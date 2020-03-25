Стоматологии Петербурга могут приостановить работу

Стоматологические клиники Петербурга могут прекратить работу в ближайшее время. Причиной этого стали меры против распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующие изменения могут быть отражены в новом распоряжении главного врача Санкт-Петербурга. Опубликовано оно будет в скором времени, пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре.

На время ограничения будут отложены плановые приемы и консультации стоматологов. Пациенты, которым требуется экстренная помощь, услуги окажут дежурные врачи.

Официально информация пока не подтверждена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 26 марта по 30 апреля прекращают работу фуд-корты, спортзалы и бассейны. Меры приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа. Ограничения также вводятс на развлекательные мероприятия в торговых центрах.