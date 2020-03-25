На фоне коронавируса в Петербурге закрывают фитнес-клубы, бассейны и фудкорты

В Петербурге с 26 марта по 30 апреля прекратят работу фуд-корты, спортзалы и бассейны. Кроме того, отменяются все развлекательные мероприятия в торговых центрах.

Также до конца следующего месяца петербуржцы не смогут попасть в музеи, театры и выставочные залы, кинотеатры, зоопарки и аквапарки. Советующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Перечисленные меры принимаются в связи с угрозой распространения коронавируса, принимающей серьезные масштабы.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 422 945 человек. Скончались 18 907, при этом 109 144 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 495 человек. При этом 27 вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в связи с пандемией коронавируса и официальном запретом на проведение массовых мероприятий в Петербурге, постепенно закрываются все места для развлечений.