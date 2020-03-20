В Петербурге приостанавливают работу кинотеатры

Хочется верить, что строгие меры окажутся действенными и вскоре зрители смогут вернуться в кинотеатры, музеи и другие культурно-развлекательные места. Фото: pixabay.com

Хочется верить, что строгие меры окажутся действенными и вскоре зрители смогут вернуться в кинотеатры, музеи и другие культурно-развлекательные места. Фото: pixabay.com

В с пандемией коронавируса и официальном запретом на проведение массовых мероприятий в Петербурге, постепенно закрываются все места для развлечений.

Так, постепенно закрылись или, как минимум, отказались от всех мероприятий, музеи и общественные пространства. Затем последовала отмена спектаклей во всех театрах города. Сегодня, 20 марта, стало известно, что прекращают работу и кинотеатры.

Как рассказали в пресс-службе Объединенной сети кинотеатров, куда входят «Окко Кино», «Синема Парк» и «Формула кино» до 30 апреля во всех филиалах Петербурга приостанавливают показы. Аналогичное заявление сделали представители «Мираж Синема».

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