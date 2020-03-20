Правительство РФ подготовило план поддержки магазинов

Правительство России подготовило план необходимых мер для поддержки отечественных ритейлеров и торговых компаний, если возникнет дефицит из-за коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, утвержденный премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Механизмы поддержки ритейлеров должны будут представить Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития 20 марта.

Предполагается по мере необходимости предоставлять особые льготные условия кредитования торговых точек для формирования сверхзапасов продуктов.

В России на фоне коронавируса резко вырос спрос на туалетную бумагу, крупы и консервы. Многие замечают пустые полки. В ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечают, что это связано не с дефицитом товаров, а с проблемами в логистике. Ранее в Минпромторге рассказали, что полки пустуют из-за того, что выкладка товара происходит ритмично — товар может быть в подсобных помещениях, в пути или только разгружается. В ведомстве также отметили, что в России не собираются закрывать продовольственные магазины, отметив, что торговые сети запаслись товаром, увеличив объемы поставок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители России начали активно скупать долгопортящиеся продукты и бытовую химию на фоне новостей об активно распространяющейся эпидемии коронавируса.Россияне начали активно скупать консервы и макароны — спрос на них в онлайн-магазине «Утконос» вырос на 67% и 55% соответственно.