Россияне раскупают консервы и бытовую химию, опасаясь коронавируса

Жители России начали активно скупать долгопортящиеся продукты и бытовую химию на фоне новостей об активно распространяющейся эпидемии коронавируса.

Как сообщают «Ведомости», россияне начали активно скупать консервы и макароны — спрос на них в онлайн-магазине «Утконос» вырос на 67% и 55% соответственно. Издание отмечает, что спрос на товары первой необходимости вырос и у других ритейлеров. Так, Wildberries сообщает о росте продаж средств для мытья посуды в 4 раза и продаж мыла в 8 раз. Эти товары начали активно раскупать две недели назад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт спрогнозировал сроки окончания эпидемии коронавируса. В лучшем случае, остановить стремительно расширяющую географию эпидемию удастся лишь к началу лета.