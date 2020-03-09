Эксперт спрогнозировал сроки окончания эпидемии коронавируса

Сколько еще жертв принесет коронавирус за это время? Фото: pixabay.com

Сколько еще жертв принесет коронавирус за это время? Фото: pixabay.com

Председатель экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что эпидемия коронавируса будет распространяться по миру минимум до июня.

При этом Наньшань отмечает, что в будущем характер борьбы с распространением заболевания может измениться с экспортного (то есть, идущего из Китая) на импортный. В лучшем случае, остановить стремительно расширяющую географию эпидемию удастся лишь к началу лета.

Таким образом, коронавирус может нанести еще более значительный удар едва ли не по всем экономическим отраслям. Больше всего, вероятно, пострадает туристическая сфера: сложности с авиаперелетами, карантин и отмена массовых мероприятий по всему миру уже сейчас отрицательно сказываются на доходах в этой области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудников компании Apple перевели на «удаленку» из-за угрозы распространения коронавируса.