Сотрудники Apple перешли на удаленную работу из-за коронавируса

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 80 735 человека. Фото: Pixabay

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 80 735 человека. Фото: Pixabay

Глава корпорации Apple Тим Кук разрешил сотрудникам компании работать удаленно на фоне распространения коронавируса.

«Не стесняйтесь и работайте удаленно, если ваша работа позволяет это сделать»,— написал Кук в заявлении, сообщает Bloomberg.

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 80 735 человека. Число жертв выросло до 3119. При этом почти 1 535 вылечились и выписаны из больниц, сообщает госкомитет по здравоохранению.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.