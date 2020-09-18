Добровинский будет скучать по Пашаеву, которому запретили работать на год

Защитник также понесет наказание – его привлекут к дисциплинарной ответственности.

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал тот факт, что Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката на один год. Об этом пишет РИА Новости.

Защитник отметил, что не может судить своего коллегу, так как говорить что-то о процессуальном противнике не этично. Добровинский заявил, что Пашаев является хозяином своего слова, а оценивать их адвокат отказался. При этом он подчеркнул, что будет скучать по коллеге.

Напоминаем, что Пашаева лишили на год статуса адвоката из-за его публичных высказываний о деле актера Михаила Ефремова. Решение принял Министерство юстиций.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что защитника Ефремова Эльмана Пашаева лишили статуса адвокат. По словам президента ФПА Юрия Пилипенко, подобный исход является справедливым и разумным, учитывая, какой скандальной стала деятельность Пашаева в последнее время.